За минувшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня. Враг применял запрещенное минскими договоренностями оружие.

Традиционно били из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Где не утихали обстрелы

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты били поблизости

Марьинки;

Талаковки;

Гнутового;

Водяного;

Авдеевки;

Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг обстрелял защитников:

Орехового;

Новотошковского.

Наши защитники в ответ применили имеющееся вооружение, уничтожив двух захватчиков. За минувшие сутки потерь среди украинских военных нет.

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Обстрел населенного пункта

15 июля пророссийские боевики в очередной раз применили огневые средства поражения по украинскому населенному пункту. Враг обстрелял из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2 село Новолуганское.

Один из неразорвавшихся боеприпасов обнаружен на территории сельскохозяйственного предприятия этого прифронтового населенного пункта. Позже мину утилизируют подразделения ГСЧС Украины.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала