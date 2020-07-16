За минулу добу окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню. Ворог застосовував заборонену мінськими домовленостями зброю.

Традиційно гатили з мінометів 120-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Важливо Помпео особисто розкритикував агресію Росії та засудив вбивство військового медика

Де не вщухали обстріли

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти гатили поблизу:

Мар’їнки;

Талаківки;

Гнутовому;

Водяного;

Авдіївки;

Новолуганського.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв оборонців:

Оріхового;

Новотошківського.

Наші захисники у відповідь застосували наявне озброєння, знищивши двох загарбників. За минулу добу втрат серед українських військових немає.

Актуально Українським військовим вдалося забрати тіло бійця, який загинув 13 липня на Донбасі

Обстріл населеного пункту

15 липня проросійські бойовики вчергове застосували вогневі засоби ураження по українському населеному пункту. Ворог обстріляв з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2 селище Новолуганське.

Один з нерозірваних боєприпасів виявлено на території сільськогосподарського підприємства цього прифронтового населеного пункту. Пізніше міну утилізують підрозділи ДСНС України.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу