Летали в оккупированный Крым: прокуратура наложила арест на 12 российских судов
Прокуратура Крыма и Севастополя наложила арест на 12 самолетов российского перевозчика. Они летали во временно оккупированный Россией Крым.
Источник:Прокуратура Крыма и города Севастополя
Самолеты использовали для перевозки пассажиров от и до закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-Авиа". Он располагается на территории Крыма.
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Прокуратура наложила арест на 12 самолетов
В ходе расследования установили, что одна из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовала 12 пассажирских самолетов марок Boeing и Airbus.
Они переправляли лиц через государственную границу Украины. Это происходило с нарушением норм международного и украинского законодательства.
Согласно им, осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями в Крым подрывает суверенитет Украины. А также является нарушением законодательства Украины и влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.
Что известно об аресте российских самолетов
Напомним, что ранее прокуратура уже наложила арест на 109 воздушных судов российского перевозчика, которые нарушали международные правила перелетов:
- в начале сентября 2020 года арест наложили на 65 самолетов;
- в ноябре того же года – еще на 44 самолета.
Кроме этого, прокуратура обратилась в Укрбюро Интерпола, чтобы внести самолеты-нарушители в базу международного розыска.
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