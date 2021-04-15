Прокуратура Крыма и Севастополя наложила арест на 12 самолетов российского перевозчика. Они летали во временно оккупированный Россией Крым.

Самолеты использовали для перевозки пассажиров от и до закрытого Украиной пункта пропуска "Симферополь-Авиа". Он располагается на территории Крыма.

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Прокуратура наложила арест на 12 самолетов

В ходе расследования установили, что одна из российских авиакомпаний с 2019 года незаконно использовала 12 пассажирских самолетов марок Boeing и Airbus.

Они переправляли лиц через государственную границу Украины. Это происходило с нарушением норм международного и украинского законодательства.

Согласно им, осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями в Крым подрывает суверенитет Украины. А также является нарушением законодательства Украины и влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

Что известно об аресте российских самолетов

Напомним, что ранее прокуратура уже наложила арест на 109 воздушных судов российского перевозчика, которые нарушали международные правила перелетов:

в начале сентября 2020 года арест наложили на 65 самолетов;

в ноябре того же года – еще на 44 самолета.

Кроме этого, прокуратура обратилась в Укрбюро Интерпола, чтобы внести самолеты-нарушители в базу международного розыска.