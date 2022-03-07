Соответствующее заявление о ценах на газ для теплоэлектростанций премьер-министр Украины Денис Шмигаль сделал в своем обращении 7 марта, сообщает 24 канал.

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Газ по 7 гривен для ТЭС

Приняли решение, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК "Нафтогаз" по цене 7 гривен за кубический метр,

– сообщил Шмигаль.

Премьер отметил, что это позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои со снабжением угольной продукцией.

Глава правительства также поблагодарил украинских энергетиков, которые сейчас держат сверхважный для всей страны энергетический фронт.

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