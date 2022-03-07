Відповідну заяву про ціни газу для теплоелектростанцій прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зробив у своєму зверненні 7 березня, повідомляє 24 канал.

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Газ по 7 гривень для ТЕС

Прийняли рішення, що 12 українських ТЕС відтепер зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз" за ціною 7 гривень за кубічний метр,

– повідомив Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, аби стабільно продовжувати роботу та поставляти українським родинам електроенергію, попри можливі перебої з постачанням вугільної продукції.

Глава уряду також подякував українським енергетикам, які зараз тримають надважливий для всієї країни енергетичний фронт.

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