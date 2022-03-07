Про це повідомив очільник Кабінету Міністрів прем'єр Денис Шмигаль у своєму новому зверненні.

Важливо Відтерміновано впровадження РРО для всіх фізичних осіб-підприємців

Які ще рішення ухвалив уряд

від сплати ЄСВ за найманих працівників звільнять підприємства та ФОПів третьої групи, які були призвані до лав ЗСУ, інших збройних формувань (зокрема й територіальної оборони). Збір сплачуватиме держава.

сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити, відтермінують.

Зауважимо, що цього тижня в Україні має запрацювати оновлена програма єПідтримка. Наймані працівники та ФОПи, які через війну не мають змоги працювати, отримають одноразову допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень.

Всі повинні працювати

Раніше прем'єр закликав всіх українців працювати заради нашої перемоги. Він подякував тим, хто в той чи інший спосіб допомагає армії та людям, які потерпіли через війну. Але разом з тим Шмигаль закликав відновлювати виробництво там, де це можливо.

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