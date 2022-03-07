Відповідну інформацію Денис Шмигаль сказав під час звернення. Це трапилось 7 березня – на 12 день війни, яку Росія почала проти України.

Зауважте Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду, крім регулювання цін

Шмигаль розповів, що уряд відтермінував впровадження РРО для ФОПів

Денис Шмигаль заявив, що уряд відтерміновує сплату податків для всіх підприємств, які не спроможні їх заплатити.

Четверте, буде відтерміновано впровадження РРО (реєстратор розрахункових операцій або простіше – касовий апарат – 24 канал) для всіх фізичних осіб-підприємців,

– заявив Шмигаль.

Додав, що також уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за ціноутворення. Також вже встановили мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу.

"Всі рішення та ряд інших додаткових, необхідні для того, аби цей пакет підтримки запрацював, уже ухвалено, або будуть ухвалені органами влади найближчим часом", – пояснив прем'єр.



Як можна протистояти ворогу / Інфографіка 24 каналу



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