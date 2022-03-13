Президент рассказал о потерях армии врага и достижениях украинских защитников. Также Зеленский рассказал об основных задачах, которые сейчас стоят перед властью и ВСУ.

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Более сотни тысяч человек вывезли по гуманитарным коридорам

125 тысяч человек вывезли на безопасную территорию по гуманитарным коридорам. Ключевая задача – это Мариуполь,

– сказал Зеленский.

По словам главы государства, колонна с гуманитарным грузом всего в 2 часах от Мариуполя – это 80 километров. В город отправила 100 тонн самого необходимого – лекарств и продуктов.

Зеленский заверил, что Украина делает все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов. Он отметил, что понимает, что всем украинцам сейчас очень тяжело, однако они могут рассчитывать на победу.

Смотрите видео обращения президента Зеленского: