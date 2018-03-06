12 привычек, от которых стоит избавиться человеку до 30 лет

Каждый человек стремится реализовать себя и достичь успеха. Однако на пути часто становятся вредные привычки или поведение. Поэтому психологи помогли вывести те факторы, которые часто влияют на реализацию замыслов.

Секретами своей славы поделились сотни успешных людей и психологов, пишет The Independent. Поэтому издание подобрало 12 полезных советов, которые стоит воплотить до 30 лет.

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Откажитесь от курения

Отказ от курения — путь к здоровой жизни

Курение — одна из самых вредных привычек, которая ежегодно уносит жизни тысяч людей. Поэтому отказ от сигарет не только поможет восстановить здоровье, но и спасет от смерти. Ведь люди, которые не курят, менее подвержены онкозаболеваниям.

Засыпайте и просыпайтесь в то же время

Эксперты утверждают, что здоровый сон, который должен длиться не менее 8 часов, является залогом хорошего самочувствия. Поэтому человек, который наладит свой биоритм, просыпаясь и засыпая в определенное время, не будет иметь никаких сбоев в организме.

Ведите активный образ жизни

Не зря говорят, что движение — это жизнь. Не важно, каким спортом занимается человек — бегом, футболом, велоспортом или плаванием — все это укрепляет иммунитет и положительно влияет на здоровье. Поскольку в 30 лет человек начинает терять мышечную массу, особенно важно активно тренироваться в это время. При этом, как утверждают эксперты, не стоит заниматься тем, что не нравится, а выбрать вид спорта, который приносит удовольствие.

Начните вести дневник

Письменные записи не только могут улучшать настроение, но и помогут достичь успеха в будущем. Также нотирование мыслей помогает в стрессовых ситуациях.

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Экономьте деньги

Именно накопление капитала делает человека более уверенным, дает ему ощущение стабильности. Поэтому сбережения не только помогут в трудную минуту, но и могут дать фундамент для реализации бизнес-планов.

Живите мечтой

Человек, который не мечтает — не живет. Именно это является одним из лучших мотиваторов. Планируете купить квартиру? Представляйте каждый раз, как она будет выглядеть, так вы быстрее реализуете свой замысел.

Прекратите быть хорошим для всех

Американский психолог Кевин Тео в 30 лет понял, что не стоит быть хорошим для тех людей, которые это используют. Поэтому важно инвестировать свое время и энергию в людей, которые также благосклонно к вам относятся.

Не сравнивайте себя с другими

Не сравнивайте себя с другими

Не стоит всегда оглядываться на результаты друзей или знакомых. Это не только может стать демотиватором, но и отнимает слишком много времени, которое можно провести с пользой для себя.

Прощайте свои ошибки

Все люди допускают ошибки, поэтому не стоит чрезмерно корить себя за ошибку. По словам психологов, каждый человек должен учиться на своих ошибках, а не делать из них психологическую катастрофу.

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Определите свои ценности

До 30 лет стоит расставить приоритеты и выяснить, что для вас приносит счастье и успех. Для этого можно перечитать бестселлер Стивена Кови "7 привычек успешных людей".

Сосредоточьтесь на том, каким вы хотите быть (характер) и что делать (вклады и достижения), а также на ценностях или принципах, на которых базируется жизнь и работа,

— утверждает автор книги.

Читайте книги

Чтение книг развивает интеллект

Уделяйте чтению хотя бы 1 час в день. Это не только помогает развивать интеллект, но и добавляет новые идеи и помогает преодолеть стресс. Кроме этого, стоит заучивать фрагменты произведений, что улучшит умственную деятельность и память.

Не осуждйте других

Психологи утверждают, что человек, который критикует других, часто маскирует за этим свою слабость. Поэтому, чтобы предстать перед коллегами и друзьями в хорошем свете, следует прекратить сплетничать и осуждать других людей. Кроме этого, отказавшись от этой привычки, вы сможете усилить свой авторитет в коллективе.