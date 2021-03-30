Турция усиливает карантин и вводит комендантский час
Правительство Турции вводит комендантский час на выходные и усиливает карантин. Локдаун будет действовать с 13 апреля. В этот период заведения питания будут работать только на вынос.
Источник:Hurriyet
Решение об усилении карантина правительство приняло на заседании 29 марта. На территории всей страны в течение недели будет действовать комендантский час с 21:00 до 5:00.
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В провинциях "красной" зоны комендантский час выходного дня, который вводился только в воскресенье, теперь будет по субботам и воскресеньям,
– сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.
Президент отметил, что 58 провинций Турции, что составляют 80% населения, находятся в "красной" зоне эпидемиологического риска.
Как будут работать заведения
- Рестораны будут пускать не больше 50% посетителей, хотя все будет зависеть от эпидемиологической опасности в провинции. Они будут работать с 7 до 19 часов.
- С 13 апреля по 13 мая (во время Рамадана) запретили традиционные совместные разговения. В настоящее время все заведения общественного питания будут работать только на вынос.
Какова ситуация с коронавирусом в Турции
- За последние сутки, 29 марта, в Турции обнаружили 32 404 новых случая коронавируса.
- По состоянию на 8 марта Минздрав Турции заявил, что им удалось вакцинировать около 7,5 миллиона человек.
- С 15 апреля Турция открывает туристический сезон. Для поездок нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста.
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