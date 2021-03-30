Правительство Турции вводит комендантский час на выходные и усиливает карантин. Локдаун будет действовать с 13 апреля. В этот период заведения питания будут работать только на вынос.

Решение об усилении карантина правительство приняло на заседании 29 марта. На территории всей страны в течение недели будет действовать комендантский час с 21:00 до 5:00.

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В провинциях "красной" зоны комендантский час выходного дня, который вводился только в воскресенье, теперь будет по субботам и воскресеньям,

– сказал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Президент отметил, что 58 провинций Турции, что составляют 80% населения, находятся в "красной" зоне эпидемиологического риска.

Как будут работать заведения

Рестораны будут пускать не больше 50% посетителей, хотя все будет зависеть от эпидемиологической опасности в провинции. Они будут работать с 7 до 19 часов.

С 13 апреля по 13 мая (во время Рамадана) запретили традиционные совместные разговения. В настоящее время все заведения общественного питания будут работать только на вынос.

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