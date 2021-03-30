Туреччина посилює карантин та вводить комендантську годину
Уряд Туреччини запроваджує комендантську годину на вихідні та посилює карантин. Локдаун діятиме з 13 квітня. У цей період заклади харчування працюватимуть лише на виніс.
Джерело:Hurriyet
Рішення про посилення карантину уряд прийняв на засіданні 29 березня. На території всієї країни протягом тижня діятиме комендантська година з 21 години вечора по 5 ранку.
До слова 76% доз від усіх вакцин проти коронавірусу припадають всього на 10 країн
У провінціях "червоної" зони комендантська година вихідного дня, яка вводилася лише у неділю, тепер буде по суботах та неділях,
– сказав президент Туреччини Реджеп Ердоган.
Президент зауважив, що 58 провінцій Туреччини, що становить 80% населення, перебуває у "червоній" зоні епідеміологічного ризику.
Як працюватимуть заклади
- Ресторани впускатимуть не більше, ніж 50% відвідувачів, хоча все залежитиме від епідеміологічної небезпеки в провінції. Вони працюватимуть з 7 до 19 години.
- З 13 квітня до 13 травня (під час Рамадану) заборонили традиційні спільні розговіння. У цей час всі заклади громадського харчування працюватимуть тільки на виніс.
Яка ситуація з коронавірусом в Туреччині
- За останню добу, 29 березня, в Туреччині виявили 32 404 нових випадки коронавірусу.
- Станом на 8 березня МОЗ Туреччини заявило, що їм вдалось вакцинувати близько 7,5 мільйона людей.
- З 15 квітня Туреччина відкриває туристичний сезон. Для поїздок потрібно мати негативний результат ПЛР-тесту.
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