Уряд Туреччини запроваджує комендантську годину на вихідні та посилює карантин. Локдаун діятиме з 13 квітня. У цей період заклади харчування працюватимуть лише на виніс.

Рішення про посилення карантину уряд прийняв на засіданні 29 березня. На території всієї країни протягом тижня діятиме комендантська година з 21 години вечора по 5 ранку.

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У провінціях "червоної" зони комендантська година вихідного дня, яка вводилася лише у неділю, тепер буде по суботах та неділях,

– сказав президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Президент зауважив, що 58 провінцій Туреччини, що становить 80% населення, перебуває у "червоній" зоні епідеміологічного ризику.

Як працюватимуть заклади

Ресторани впускатимуть не більше, ніж 50% відвідувачів, хоча все залежитиме від епідеміологічної небезпеки в провінції. Вони працюватимуть з 7 до 19 години.

З 13 квітня до 13 травня (під час Рамадану) заборонили традиційні спільні розговіння. У цей час всі заклади громадського харчування працюватимуть тільки на виніс.

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