13 июня – это невозможно: Степанов прокомментировал возможность проведения концертов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ближайшие этапы ослабления карантина проведение концертов не предвидится. Относительно того, позволят ли концерт Ленни Кравица в Киеве, запланированный на 13 июня, министр заявил, что это невозможно.

На нынешних этапах послаблений не предусмотрено проведение массовых мероприятий, заявил Максим Степанов во время своего традиционного брифинга. Об этом сообщает 24 канал.

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Это невозможно ни на нынешнем этапе, ни на этапах, запланированных на 1 и 10 июня. Мы сможем об этом говорить уже ближе к 22 июня – как и каким образом возможно разрешить такие большие мероприятия,

– заявил министр.

Тем временем на портале Concert.ua продолжается активная продажа билетов на концерт Ленни Кравица. На это событие, запланированное на 13 июня, осталось довольно мало билетов в продаже. Это при том, что цена стартует от 1 тысячи 590 гривен. Само же событие называют сверхпопулярным.

Что еще в правительстве говорили о возобновлении концертов?

Ранее исполняющая обязанности министра культуры – Светлана Фоменко заявила, что восстановление культурной сферы возможно лишь на последнем этапе ослабление карантина – после 1 июля.



В этом контексте говорилось не только о концертах, но и фестивалях и кинотеатрах. Впрочем точная дата не является фиксированной и может меняться.