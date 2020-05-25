13 червня – це неможливо: Степанов прокоментував можливість проведення концертів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у найближчі етапи послаблення карантину проведення концертів не передбачається. Щодо того, чи дозволять концерт Лені Кравіца у Києві, запланований на 13 червня, міністр заявив, що це неможливо.

На нинішніх етапах послаблень не передбачено проведення масових заходів, заявив Максим Степанов під час свого традиційного брифінгу. Про це повідомляє 24 канал.

До слова Коли в Україні відкриють кінотеатри та дозволять проводити фестивалі: попередня дата

Це неможливо ні на нинішньому етапі, ні на етапах, запланованих на 1 та 10 червня. Ми зможемо про це говорити вже ближче до 22 червня – як і в який спосіб можливо дозволити такі великі заходи,

– заявив міністр.

Тим часом на порталі Concert.ua триває активний продаж квитків на концерт Лені Кравіца. На цю подію, заплановану на 13 червня, залишилося доволі мало квитків у продажу. Це при тому, що ціна стартує від 1 тисячі 590 гривень. Саму ж подію називають надпопулярною.

Що ще в уряді говорили про відновлення концертів?Раніше виконуюча обов'язки міністра культури Світлана Фоменко заявила, що відновлення культурної сфери можливе лише на останньому етапі послаблення карантину – після 1 липня.



У цьому контексті мовилося не лише про концерти, а й фестивалі та кінотеатри. Втім точна дата не є фіксованою і може змінюватися.