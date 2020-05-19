Коли в Україні відкриють кінотеатри та дозволять проводити фестивалі: попередня дата

Уряд планує дозволити відновити роботу культурної сфери на останньому етапі послаблення карантину. Попередня дата – 1 липня. Однак остаточне рішення залежатиме від епідеміологічної ситуації в країні.

Відновлення роботи культурної сфери

Загалом у Кабміні розраховують, що з 1 липня знімуть обмеження на роботу культурних інституцій, розповіла виконувачка обов’язків міністра культури, молоді та спорту Світлана Фоменко, пише "Громадське".

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Але ці наші розрахунки й горизонт планування повністю залежить від епідеміологічної ситуації, яка є в державі,

– пояснила Фоменко.

За її словами, точна дата наразі не є фіксованою. Вона залежатиме від кількості випадків коронавірусу. Нормальна робота культурних закладів може початися, коли повністю знімуть обмеження на проведення масових заходів.

"Якщо фестиваль ще можна розглядати можливість проводити просто неба, то що стосується театрів, кінотеатрів, філармоній, тут треба бути дуже обережним", – зазначила Фоменко. Та додала, що насамперед слід думати про здоров’я людей.

Специфіка роботи кінотеатрів

Уряд хоче спершу відкрити кінотеатри з обмеженням щодо наповненості залів.

У кінотеатрах, і в інших концертних залах мають бути дотримані ті вимоги, які затверджені МОЗ. Тобто на першому етапі – можливе заповнення на 30%,

– заявила Фоменко.

Однак очільниця міністерство додала, що це може бути невигідно самим кінотеатрам. "Така кількість людей (у залах кінотеатрів – 24 канал), скажімо, не покриває ті витрати, на які розраховує суб’єкт господарювання", – додала вона. Тому це теж слід врахувати.

Зверніть увагу! Уряд планує знову послабити карантин з 22 травня. Дозволять відновити роботу громадського транспорту, готелів, дитячих садочків, фітнес-залів, а також провести ЗНО.



Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу