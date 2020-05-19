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Когда в Украине откроют кинотеатры и позволят проводить фестивали: предварительная дата

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Когда в Украине откроют кинотеатры и позволят фестивали
Когда в Украине откроют кинотеатры и позволят проводить фестивали / Коллаж 24 канала

Правительство планирует разрешить возобновить работу культурной сферы на последнем этапе ослабления карантина. Предварительная дата – 1 июля. Однако окончательное решение будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране.

Возобновление работы культурной сферы

В целом в Кабмине рассчитывают, что с 1 июля снимут ограничения на работу культурных учреждений, рассказала исполняющая обязанности министра культуры, молодежи и спорта Светлана Фоменко, пишет "Громадское".

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Но эти наши расчеты и горизонт планирования полностью зависят от эпидемиологической ситуации, которая есть в государстве,
– пояснила Фоменко.

По ее словам, точная дата пока не является фиксированной. Она будет зависеть от количества случаев коронавируса. Нормальная работа культурных учреждений может начаться, когда полностью снимут ограничения на проведение массовых мероприятий.

"Если фестиваль еще можно рассматривать как возможность проводить под открытым небом, то что касается театров, кинотеатров, филармоний, здесь нужно быть очень осторожным", – отметила Фоменко. И добавила, что прежде всего следует думать о здоровье людей.

Специфика работы кинотеатров

Правительство хочет открыть кинотеатры с ограничением по наполненности залов.

В кинотеатрах, и в других концертных залах должны быть соблюдены те требования, которые утверждены Минздравом. То есть на первом этапе – допустимое заполнение на 30%,
– заявила Фоменко.

Однако глава министерства добавила, что это может быть невыгодно самим кинотеатрам. "Такое количество людей (в залах кинотеатров – 24 канал), скажем, не покрывает те расходы, на которые рассчитывает субъект хозяйствования", – добавила она. Поэтому это тоже следует учесть.

Обратите внимание! Правительство планирует снова ослабить карантин с 22 мая. Позволят возобновить работу общественного транспорта, гостиниц, детских садов, фитнес-залов, а также провести ВНО.

Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналуОслабление карантина с 22 мая / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Министерство культуры, молодежи и спорта Фестивали Новости культуры
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