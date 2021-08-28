В ООС обнародовали информацию по состоянию на 17:00 28 августа. Что происходило после – официально пока неизвестно.

К теме В результате обстрела возле Авдеевки пострадали 8 военных

"С начала этих суток (28 августа – 24 канал) зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня", – отметили в ООС.

Важно! Оккупанты уже не впервые игнорируют договоренности, достигнутые еще 22 июля 2020 года.

Где враги обстреливали

В Красногоровке боевики дважды вели огонь из минометов 120 калибра и станковых противотанковых гранатометов.

боевики дважды вели огонь из минометов 120 калибра и станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Троицкого использовали минометы 82 калибра, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

использовали минометы 82 калибра, автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку Авдеевки украинские позиции обстреляли трижды из минометов 120 калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

украинские позиции обстреляли трижды из минометов 120 калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Водяное – населенный пункт возле Донецка. Оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82 калибра.

– населенный пункт возле Донецка. Оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82 калибра. В Травневе боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Неподалеку Луганского использовали дважды станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Стоит заметить, что на границе Луганской и Донецкой областей пролетал вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10". Он пересек линию разграничения.

Что известно о пострадавших

Травмы получили 8 украинских военнослужащих. Из них 4 – осколочные, а еще 4 – боевые. Всем оказали первую медицинскую помощь и госпитализировали. Сейчас их состояние здоровья удовлетворительное.

Украинцы не молчали

В ООС отметили, что украинские защитники дали адекватный ответ на обстрел оккупантов. Это заставило врага остановиться. О нарушениях со стороны пророссийских боевиков уже сообщили Совместный центр по контролю и координации.

Текст публикации операции Объединенных сил:

Вечерняя сводка по ситуации в районе проведения Операции Объединенных сил по состоянию на 17:00 28 августа 2021 года

Слава Украине!

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

С начала этих суток зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня. Неподалеку Троицкого враг обстрелял украинские позиции из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки российские наемники трижды обстреляли наши позиции из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Также российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и артиллерии калибра 122 миллиметра. В результате обстрела повреждены объекты гражданской инфраструктуры города. Пострадавших среди местного населения нет.

Возле населенного пункта Красногоровка вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Водяного, что возле Донецка, оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра.

Вблизи Майского российские наемники вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Луганского оккупанты дважды осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще 4 – боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников – удовлетворительное.

Наши воины предоставили адекватный ответ на обстрел российско-оккупационных войск, что заставило врага прекратить огневую активность.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, выполняющие задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 112 взрывоопасных предметов.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Слава Украине!