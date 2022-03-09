Самая сложная ситуация для людей с инвалидностью и пожилых людей. Их перевозили в машинах скорой помощи.

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9 марта колонны из населенных пунктов, где ведутся активные бои с оккупантами, продолжали эвакуировать людей, которые 13 суток были в подвалах из-за обстрелов. Их пытаются перевозить медики-добровольцы, полиция, ГСЧС, терроборона и добровольцы.

Журналисты опубликовали видео, как проходит эвакуация из Ирпеня, Бучи и Ворзеля. Желающих людей собралось очень многое. На кадрах внимание привлекает мальчик, который плачет из-за отчаяния и страха.

Кроме того, всех людей пришлось переводить через разрушенный мост через реку близ Ирпеня. Для этого сделали самодельный "мост" из дерева.

Как эвакуируются люди из Ирпеня, Бучи и Ворзеля / Видео



Местные говорят, что в оккупированных населенных пунктах нет ни света, ни воды, ни газа, потому оставаться там опасно.

К слову, украинцев эвакуируют из опасных городов из-за обстрелов оккупантов. Только за сутки удалось вывезти более 40 тысяч женщин и детей из всех уголков Украины. Детали – читайте здесь .