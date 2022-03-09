Об этом сообщил депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия. По его словам, пытались вывезти 100 тысяч человек, но не получилось.

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Он поблагодарил Ирину Верещук за содействие в создании гуманитарных коридоров.

Работаем дальше, наиболее проблемные участки Мариуполь, Харьков и Киевская область,

– написал Арахамия.

Добавим, что за день из Киевщины удалось вывезти около 700 – 800 человек. В то же время из Сум выехало 25 эвакуационных автобусов, в которых было более тысячи человек . Также по гуманитарному коридору движется 6 тысяч гражданских автомобилей с более чем 20 тысячами людей.

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Текст публикации Давида Арахамии: