Эвакуировали около 250 человек

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов констатировал фактический срыв эвакуации людей из Изюма. Российская сторона не придерживалась договоренностей и целый день совершает обстрелы.

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Синегубов сообщил, что десятки автобусов, выехавших за жителями, не попали в город. По предварительным данным, более 5 тысяч человек нуждаются в эвакуации.

Город уничтожен. У людей нет пищи, воды и тепла. Синегубов заявил, что из-за обстрелов в Изюм не попал гуманитарный конвой.

Также в Изюме не работает мобильная связь, интернет, радио/ТВ. Поэтому местные власти ездили по хранилищам, чтобы известить людей об эвакуации.

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