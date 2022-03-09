Сегодня происходит эвакуация жителей Киевской области – из Ирпеня, Ворзеля и близлежащих населенных пунктов, где ведутся активные бои с оккупантами.

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По свидетельствам Общественного, из Ворзеля и Ирпеня уже прибыли автобусы. Колонны продолжают прибывать, а эвакуированных людей становится больше.

Видео прибытия эвакуационных машин:

В городе Ирпень эвакуация продолжается, сообщил Алексей Кулеба. Людей переправляют в Киев.

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