Сегодня происходит эвакуация жителей Киевской области – из Ирпеня, Ворзеля и близлежащих населенных пунктов, где ведутся активные бои с оккупантами.
Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
По свидетельствам Общественного, из Ворзеля и Ирпеня уже прибыли автобусы. Колонны продолжают прибывать, а эвакуированных людей становится больше.
Видео прибытия эвакуационных машин:
В городе Ирпень эвакуация продолжается, сообщил Алексей Кулеба. Людей переправляют в Киев.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Вас может заинтересовать