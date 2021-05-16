Можно по-разному относиться: Ткаченко отметил гениальность Булгакова в день его 130-летия
Выдающийся писатель Михаил Булгаков не только был родом из Киева, а и очень любил этот город. Вместе с тем к гениальности его произведений не должны возникать никакие вопросы.
Источник:Telegram Александра Ткаченко
Такое мнение высказал министр культуры Александр Ткаченко. Сделал он это по случаю 130-летия со дня рождения Булгакова.
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Выдающийся киевлянин Булгаков
Ткаченко считает Булгакова "выдающимся киевлянином". Ведь тот называл столицу Украины лучшим Городом (обязательно с большой буквы). В то же время для него Владимирская горка была Иерусалимом.
"И в "Белой Гвардии", и в "Мастере и Маргарите" вы найдете всем известные киевские улицы и адреса. В частности, Первую киевскую гимназию – сейчас желтый корпус университета, где я тоже учился", – подчеркнул чиновник.
Гениальность произведений Булгакова проверена временем
Министр культуры отметил: можно по-разному относиться к его восприятию к борьбе украинцев за свою независимость, как и к его неприятию советской власти.
Но гениальность его произведений проверена временем. Именно поэтому в день его рождения киевляне несут в знак любви к его памятнику и дома на Андреевском спуске, 13 – желтые маргаритки,
- подытожил Ткаченко.
Что известно о Михаиле БулгаковеЭто русскоязычный писатель, драматург, либреттист и врач. Хотя он и имеет украинское происхождение, но Россия считает его своим.
Булгаков был членом Всероссийского союза писателей (1923 – 1929) и Союза писателей СССР (1934 – 1940). Самые известные его произведения – "Мастер и Маргарита", "Собачье сердце", "Иван Васильевич", "Белая гвардия", "Дьяволиада".
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