Выдающийся писатель Михаил Булгаков не только был родом из Киева, а и очень любил этот город. Вместе с тем к гениальности его произведений не должны возникать никакие вопросы.

Такое мнение высказал министр культуры Александр Ткаченко. Сделал он это по случаю 130-летия со дня рождения Булгакова.

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Выдающийся киевлянин Булгаков

Ткаченко считает Булгакова "выдающимся киевлянином". Ведь тот называл столицу Украины лучшим Городом (обязательно с большой буквы). В то же время для него Владимирская горка была Иерусалимом.

"И в "Белой Гвардии", и в "Мастере и Маргарите" вы найдете всем известные киевские улицы и адреса. В частности, Первую киевскую гимназию – сейчас желтый корпус университета, где я тоже учился", – подчеркнул чиновник.

Гениальность произведений Булгакова проверена временем

Министр культуры отметил: можно по-разному относиться к его восприятию к борьбе украинцев за свою независимость, как и к его неприятию советской власти.

Но гениальность его произведений проверена временем. Именно поэтому в день его рождения киевляне несут в знак любви к его памятнику и дома на Андреевском спуске, 13 – желтые маргаритки,

- подытожил Ткаченко.