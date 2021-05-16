Можна по-різному ставитися: Ткаченко відзначив геніальність Булгакова у день його 130-річчя
Видатний письменник Михайло Булгаков не лише був родом із Києва, а і дуже любив це місто. Водночас до геніальності його творів не повинні виникати жодні питання.
Джерело:телеграм Олександра Ткаченка
Таку думку висловив міністр культури Олександр Ткаченко. Зробив він це з нагоди 130-річчя від дня народження Булгакова.
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Видатний киянин Булгаков
Ткаченко вважає Булгакова "видатним киянином". Адже той називав столицю України найкращим Містом (обов'язково з великої літери). Водночас для нього Володимирська гірка була Єрусалимом.
"І в "Білій Гвардії", і в "Майстрі та Маргариті" ви знайдете всім відомі київські вулиці та адреси. Зокрема, Першу київську гімназію – нині жовтий корпус університету, де я теж навчався", – підкреслив посадовець.
Геніальність творів Булгакова – перевірена часом
Міністр культури зауважив: можна по-різному ставитися до його сприйняття до боротьби українців за свою незалежність, як і до його несприйняття радянської влади.
Але геніальність його творів – перевірена часом. Саме тому в день його народження кияни несуть в знак любові до його пам'ятнику та будинку на Андріївському узвозі, 13 – жовті маргаритки,
– підсумував Ткаченко.
Що відомо про Михайла БулгаковаЦе російськомовний письменник, драматург, лібретист і лікар. Хоча він і має українське походження, але Росія вважає його своїм.
Булгаков був членом Всеросійського союзу письменників (1923 – 1929) і Спілки письменників СРСР (1934 - 1940). Найвідоміші його твори – "Майстер і Маргарита", "Собаче серце", "Іван Васильович", "Біла гвардія", "Дияволіада".
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