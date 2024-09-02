  • личного состава / personnel - около / about 617600 (+1300) человек / persons,
  • танков / tanks - 8601 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs - 16786 (+26) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 17646 (+10) ед,
  • РСЗО / MLRS – 1177 (+1) ед,
  • средства ПВО / зенитные системы - 940 (+0) ед,
  • самолетов / aircraft – 368 (+0) ед,
  • вертолетов / helicopters – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 14537 (+30),
  • крылатые ракеты / cruise missiles - 2557 (+0),
  • корабли / катера / warships / boats - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 23925 (+44) ед,
  • специальная техника / special equipment - 2993 (+2)