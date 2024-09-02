- личного состава / personnel - около / about 617600 (+1300) человек / persons,
- танков / tanks - 8601 (+9) ед,
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs - 16786 (+26) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 17646 (+10) ед,
- РСЗО / MLRS – 1177 (+1) ед,
- средства ПВО / зенитные системы - 940 (+0) ед,
- самолетов / aircraft – 368 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 14537 (+30),
- крылатые ракеты / cruise missiles - 2557 (+0),
- корабли / катера / warships / boats - 28 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 23925 (+44) ед,
- специальная техника / special equipment - 2993 (+2)
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1300 оккупантов, сотни единиц техники: потери врага 2 сентября
Россия не оставляет попыток захватить Украину и продолжает воевать. Однако ВСУ уничтожают технику и личный состав врага.