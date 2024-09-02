Тільки за останню добу окупанти втратили на фронті 1300 одиниць особового складу, з 24 лютого 2022 року – 617 600 бійців.
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- особового складу / personnel ‒ близько/ about 617600 (+1300) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 8601 (+9) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 16786 (+26) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 17646 (+10) од,
- РСЗВ / MLRS – 1177 (+1) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 940 (+0) од,
- літаків / aircraft – 368 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 14537 (+30),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2557 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 23925 (+44) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2993 (+2)