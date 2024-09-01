Про це повідомили в російських телеграм-каналах, інформує 24 Канал.

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Доля екіпажу та пасажирів російського Мі-8, що розбився

Російські пабліки повідомляють, що внаслідок катастрофи Мі-8 на Камчатці загинули всі пасажири та члени екіпажу.

Таку інформацію ворожі телеграм-канали публікують, посилаючись на російські оперативні служби. Додамо, що раніше повідомлялося, що на борту перебували 22 особи.



Катастрофа Мі-8 на Камчатці / Фото з російського телеграм-каналу

Також повідомляється, що на борту, попередньо, був фіндиректор російського футбольного союзу Арсеній Замятін, а також його дружина.

Авіакатастрофа Мі-8 на Камчатці: дивіться відео

Зазначимо, що у неділю, 1 серпня, з'явилася інформація, що зниклий на Камчатці вертоліт знайшли. Так у російських телеграм-каналах з посиланням на їхнє мнс писали, що він розбився. Там додали, що уламки виявили за 900 метрів від місця, де востаннє екіпаж вертольота виходив на зв'язок.

Ще в одному пабліку писали, що уламки МІ-8Т виявлено біля гірського масиву вулкана Вачкажець. За даними пабліка, "гелікоптер, попередньо, зачепив скелю, після чого сталася аварія".

Нагадаємо, що у суботу, 31 серпня, російські телеграм-канали писали, що вертоліт Мі-8 з людьми на борту зник на Камчатці. Борт не прибув до пункту призначення й зник в районі селища Ніколаєвка Єлизовського району. Згодом у росавіації підтвердили, що вертоліт дійсно зник біля вулкана Вачкажець, деталі читайте в матеріалі 24 Каналу.