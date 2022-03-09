Он напомнил и об их ответственности за то, что Россия обстреливает наши земли, детей и гражданских. Об этом информирует 24 канал.

Внимание Дайте больше оружия, чтобы мы могли защищаться, – Кулеба эмоционально призвал Германию помочь

14 дней полномасштабной жесткой войны. Террора против нашего народа. Разрушения городов. Блокада целых районов. Постоянная бомбардировка. 14 дней,

– сказал Зеленский.

Именно столько, как подчеркнул президент, прошло от отсутствия принятия важных решений. Украина с первого дня российского вторжения повторяет партнерам – "если вы не закроете небо, вы будете также ответственны за эту масштабную гуманитарную катастрофу", пояснил глава государства.

"Мы бы приняли такие решения за часы, если надо было бы помочь нашим друзьям", – добавил он.

Он вновь напомнил, что Россия использует ракеты, авиацию, вертолеты против гражданских людей. "Это гуманитарий и обязанность мира – реагировать", – подчеркнул президент. Однако решения до сих пор нет.

Утреннее обращение Зеленского за 9 марта: смотрите видео

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!