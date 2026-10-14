О последствиях обстрела Ровно рассказал начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

Каковы последствия атаки на Ровно?

Утром россияне провели атаку на жилой район города. На данный момент известно о трех раненых.

На месте происшествия уже работают все соответствующие службы. Сам глава ОВА вместе с представителями городских властей находится на месте попадания.

Отметим, что около 08:00 для Ровенского района объявили воздушную тревогу из-за угрозы дронов.

Накануне, 13 октября, враг также атаковал Ровно. Тогда российский беспилотник попал в корпус Ровенского гуманитарного университета в центре города.

В результате этого удара возник пожар, а помещения факультета музыкального искусства подверглись сильным разрушениям. Тогда ранения получили 30 человек, среди которых были сотрудники учебного заведения.

Напомним, что в течение последних нескольких дней Россия запустила несколько десятков реактивных дронов "Герань-4" в направлении западных областей Украины.

Российские дроны запускали из Крыма через Одесскую область вдоль границы с Молдовой.

Они летели на высоте 5–6 километров со средней скоростью 320–380 километров в час.

По словам "Флэша", дальность полета "Гераней-4" оказалась больше, чем ожидалось. Вероятно, Россия могла уменьшить боевую часть дронов, чтобы увеличить дальность их полета.