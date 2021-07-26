Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что наше государство добавили в рекомендованный список третьих государств. Для соответствующих стран предлагали отменить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС.

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Какие страны открыли свои границы

В министерстве отметили, что меньше, чем за 2 недели в перечень европейских стран, которые открывают свои границы, добавили:

Данию;

Германию;

Бельгию;

Латвию;

Литву;

Эстонию;

Финляндию;

Словакию;

Словению;

Нидерланды;

Францию;

Швецию;

Испанию;

Португалию.

Для того, чтобы въехать на территорию соответствующих государств, необходимо иметь либо свидетельство о полной вакцинации, либо отрицательный тест на коронавирус.

В то же время конкретные условия в каждом государстве могут отличаться, поэтому информацию необходимо системно проверять. Ее можно найти на интерактивной карте.



​Границы каких стран открыты для украинцев / инфографика МИД

"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев – среди приоритетов МИД", – подчеркнул глава министерства Дмитрий Кулеба.