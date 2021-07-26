Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. Там отметили, что наше государство добавили в рекомендованный список третьих государств. Для соответствующих стран предлагали отменить временные ограничения на необязательные поездки в ЕС.
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Какие страны открыли свои границы
В министерстве отметили, что меньше, чем за 2 недели в перечень европейских стран, которые открывают свои границы, добавили:
- Данию;
- Германию;
- Бельгию;
- Латвию;
- Литву;
- Эстонию;
- Финляндию;
- Словакию;
- Словению;
- Нидерланды;
- Францию;
- Швецию;
- Испанию;
- Португалию.
Для того, чтобы въехать на территорию соответствующих государств, необходимо иметь либо свидетельство о полной вакцинации, либо отрицательный тест на коронавирус.
В то же время конкретные условия в каждом государстве могут отличаться, поэтому информацию необходимо системно проверять. Ее можно найти на интерактивной карте.
Границы каких стран открыты для украинцев / инфографика МИД
"Страна за страной возвращаем полноценное действие безвиза с ЕС. Свобода путешествий украинцев – среди приоритетов МИД", – подчеркнул глава министерства Дмитрий Кулеба.