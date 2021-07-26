Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ. Там відзначили, що нашу державу додали до рекомендованого списку третіх держав. Для відповідних країн пропонували скасувати тимчасові обмеження на необов'язкові поїздки до ЄС.

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Які країни відкрили свої кордони

У міністерстві відзначили, що менше, ніж за 2 тижні, до переліку європейських країн, які відкривають свої кордони, додали:

Данію;

Німеччину;

Бельгію;

Латвію;

Литву;

Естонію;

Фінляндію;

Словаччину;

Словенію;

Нідерланди;

Францію;

Швецію;

Іспанію;

Португалію.

Для того, аби в'їхати на територію відповідних держав, необхідно мати або свідоцтво про повну вакцинацію, або негативний тест на коронавірус.

Водночас конкретні умови у кожній державі можуть відрізнятися, тому інформацію необхідно системно перевіряти. Її можна знайти на інтерактивній карті.



Кордони яких країн відкриті для українців / Інфографіка МЗС

"Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС", – наголосив очільник міністерства Дмитро Кулеба.