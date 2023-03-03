На Форуме стратегического муниципального партнерства в Беблингене и Зиндельфингене общины встретились с потенциальными немецкими побратимами.

Кстати говоря Сотни людей в Дюссельдорфе на коленях почтили память погибших в годовщину полномасштабного вторжения

Мэры и представители общин договорились о долгосрочном партнерстве и оказании тактической поддержки украинским общинам, а две общины подписали соглашение.

Какие города будут сотрудничать

Каменец-Подольский и Эсслинген-на-Некаре,

Умань и города Дортмунд и Тюбинг, Вознесенск и Дитцинген,

Светловодск и Шорндорф,

Шабо и Бад-Мергентхайм,

Новомосковск и Брандернбург,

Большая Дымерка и Бетингем-Биссинген,

Звягель и Людвигсхафен-на-Рейне,

Белгород-Днестровск и общины Ульм и Нео-Ульм,

Валки и Фельбах,

Лозовая и Вайблинген,

Зимняя Вода и Равенбург,

Гора и Ворштеттен,

Хмельницкий с Дрезденом,

Штутгартом и французским Страсбургом.

Новые партнерства, которые начали на форуме, — это процесс обмена опытом и культурой. Поддержка украинских общин во время войны – это действенная интеграция Украины в европейское сообщество. Координатор проекта Cities 4 Cities | United 4 Ukraine Светлана Блинова подчеркнула, что стремятся, чтобы все больше украинских и европейских общин сотрудничали, для этого приложат много усилий.

Форум общин в Германии / Фото Cities 4 Cities | United 4 Ukraine:

О чем договорились

Договорились о предоставлении коммунальной техники для создания окопов и защиты городов, медицинского оборудования и медикаментов,

о помощи по сканированию подземных коммуникаций городов, реконструкции индустриальных парков и коммунальных сооружений,

поддержку пунктов несокрушимости,

развитие сотрудничества в сфере дошкольных учебных заведений,

проведение обменов между работниками городских советов, а также молодежные и культурные обмены.

В частности, мэр Ворштеттена передал пожаренную машину председателю Горной общины, а мэр Хофштеттена — гуманитарный груз Тростянецкому обществу.

Представители Хмельницкого, Штутгарта, Дрездена и Страсбурга обсудили возможность четырёхстороннего партнерства. К слову, такая модель сотрудничества между городами станет первой в Европе.

Также эксперты по градопланированию нидерландских общин Утрехт, Эде, Гаага и Роттердам провели рабочую встречу с представителями Херсонской, Береславской, Высокопольской и Очаковской общин по разработке плана их восстановления.