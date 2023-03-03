На Форумі стратегічного муніципального партнерства у Бьоблінгені та Зіндельфінгені громади зустрілися з потенційними німецькими громадами-побратимами.
До речі Сотні людей в Дюссельдорфі на колінах вшанували загиблих в роковини повномасштабного вторгнення
Мери і представники громад домовилися про довготривале партнерство і надання тактичної підтримки українським громадам, а дві громади підписали угоду.
Які міста співпрацюватимуть
- Кам’янець-Подільський і Есслінген-на-Некарі,
- Умань і міста Дортмунд та Тюбінг, Вознесенск і Дітцінген,
- Світловодськ і Шорндорф,
- Шабо і Бад-Мергентхайм,
- Новомосковськ і Брандернбург,
- Велика Димерка і Бетінгем-Біссінген,
- Звягель і Людвігсгафен-на-Рейні,
- Білгород-Дністровськ і громади Ульм і Нео-Ульм,
- Валки і Фельбах,
- Лозова і Вайблінген,
- Зимна Вода і Равенбург,
- Гора і Ворштеттен,
- Хмельницький з Дрезденом,
- Штутгартом і французьким Страсбургом.
Зазначили, що нові партнерства, які започаткували на форумі — це процес обміну досвідом та культурою. Підтримка українських громад в час війни – це дієва інтеграція України у європейську спільноту. Координаторка проекту Cities 4 Cities | United 4 Ukraine Світлана Блінова наголосила, прагнуть, щоб все більше українських і європейських громад співпрацювали, для цього докладуть багато зусиль.
Форум громад у Німеччині / Фото Cities 4 Cities | United 4 Ukraine:
Про що домовились
- Домовились про надання комунальної техніки для створення окопів і захисту міст, медичного обладнання і медикаментів,
- про допомогу зі сканування підземних комунікацій міст, реконструкції індустріальних парків і комунальних споруд,
- підтримку пунктів незламності,
- розвиток співпраці у сфери дошкільних навчальних закладів,
- проведення обмінів між працівниками міських рад, а також молодіжні і культурні обміни.
Зокрема мер Ворштеттена передав пожежену машину голові Гірської громади, а мер Хофштеттена — гуманітарний вантаж Тростянецькій громаді.
Представники Хмельницького, Штутгарта, Дрездена і Страсбурга обговорили можливість чотирьохстороннього партнерства. До слова, така модель співпраці між містами стане першою на теренах Європи.
Також, експерти з містопланування нідерландських громад Утрехт, Еде, Гаага, і Роттердам провели робочу зустріч з представниками Херсонської, Береславської, Високопільської і Очаківської громад щодо розробки плану їхньої відбудови.