На Форумі стратегічного муніципального партнерства у Бьоблінгені та Зіндельфінгені громади зустрілися з потенційними німецькими громадами-побратимами.

До речі Сотні людей в Дюссельдорфі на колінах вшанували загиблих в роковини повномасштабного вторгнення

Мери і представники громад домовилися про довготривале партнерство і надання тактичної підтримки українським громадам, а дві громади підписали угоду.

Які міста співпрацюватимуть

Кам’янець-Подільський і Есслінген-на-Некарі,

Умань і міста Дортмунд та Тюбінг, Вознесенск і Дітцінген,

Світловодськ і Шорндорф,

Шабо і Бад-Мергентхайм,

Новомосковськ і Брандернбург,

Велика Димерка і Бетінгем-Біссінген,

Звягель і Людвігсгафен-на-Рейні,

Білгород-Дністровськ і громади Ульм і Нео-Ульм,

Валки і Фельбах,

Лозова і Вайблінген,

Зимна Вода і Равенбург,

Гора і Ворштеттен,

Хмельницький з Дрезденом,

Штутгартом і французьким Страсбургом.

Зазначили, що нові партнерства, які започаткували на форумі — це процес обміну досвідом та культурою. Підтримка українських громад в час війни – це дієва інтеграція України у європейську спільноту. Координаторка проекту Cities 4 Cities | United 4 Ukraine Світлана Блінова наголосила, прагнуть, щоб все більше українських і європейських громад співпрацювали, для цього докладуть багато зусиль.

Форум громад у Німеччині / Фото Cities 4 Cities | United 4 Ukraine:

Про що домовились

Домовились про надання комунальної техніки для створення окопів і захисту міст, медичного обладнання і медикаментів,

про допомогу зі сканування підземних комунікацій міст, реконструкції індустріальних парків і комунальних споруд,

підтримку пунктів незламності,

розвиток співпраці у сфери дошкільних навчальних закладів,

проведення обмінів між працівниками міських рад, а також молодіжні і культурні обміни.

Зокрема мер Ворштеттена передав пожежену машину голові Гірської громади, а мер Хофштеттена — гуманітарний вантаж Тростянецькій громаді.

Представники Хмельницького, Штутгарта, Дрездена і Страсбурга обговорили можливість чотирьохстороннього партнерства. До слова, така модель співпраці між містами стане першою на теренах Європи.

Також, експерти з містопланування нідерландських громад Утрехт, Еде, Гаага, і Роттердам провели робочу зустріч з представниками Херсонської, Береславської, Високопільської і Очаківської громад щодо розробки плану їхньої відбудови.