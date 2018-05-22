09:26
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
22°C 9°C
  • среда
    25°C 12°C
  • четверг
    25°C 14°C
  • пятница
    23°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ОЛЕГ СЕНЦОВ СНГ КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

14 стран отзовут своих послов из Венесуэлы из-за президентских выборов

47 Читати новину українською
14 стран отзовут своих послов из Венесуэлы из-за президентских выборов
14 стран отзовут своих послов из Венесуэлы из-за президентских выборов / worldpronews

После проведения в Венесуэле президентских выборов по меньшей мере 14 стран приняли решение об отзыве своих послов из страны.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также: Минфин США обвинило президента Венесуэлы в причастности к наркоторговле

"14 стран ",лимской группы" анонсировали в понедельник отзыв своих послов из Венесуэлы, где в воскресенье Николас Мадуро был переизбран президентом на выборах, легитимность которых они не признают", – говорится в сообщении.

Среди этих стран являются Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия и Мексика.

Отметим, на выборах президента Венесуэлы, которые прошли в воскресенье, 20 мая, объявлено о победе действующего главы государства Николаса Мадуро.

Напомним, Николас Мадуро правит страной с 2013 года, когда умер его предшественник и политический соратник Уго Чавес. Весной 2017 года в Венесуэле состоялись антиправительственные протесты, во время которых погибли десятки людей.

 

Теги: Новости политики Венесуэла
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
В Борисполе погибло шесть человек от отравления суррогатным алкоголем
сегодня, 08:47 В Борисполе погибло шесть человек от отравления суррогатным алкоголем
167
Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
21 мая, 12:30 Комфорт, как у лимузина: тест-драйв Citroen C4 Cactus от Авто 24
85
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук