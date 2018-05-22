14 стран отзовут своих послов из Венесуэлы из-за президентских выборов

После проведения в Венесуэле президентских выборов по меньшей мере 14 стран приняли решение об отзыве своих послов из страны.

Об этом сообщает BBC.

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"14 стран ",лимской группы" анонсировали в понедельник отзыв своих послов из Венесуэлы, где в воскресенье Николас Мадуро был переизбран президентом на выборах, легитимность которых они не признают", – говорится в сообщении.

Среди этих стран являются Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия и Мексика.

Отметим, на выборах президента Венесуэлы, которые прошли в воскресенье, 20 мая, объявлено о победе действующего главы государства Николаса Мадуро.

Напомним, Николас Мадуро правит страной с 2013 года, когда умер его предшественник и политический соратник Уго Чавес. Весной 2017 года в Венесуэле состоялись антиправительственные протесты, во время которых погибли десятки людей.