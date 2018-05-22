14 країн відкличуть свої послів з Венесуели через президентські вибори

Після проведення у Венесуелі президентських виборів щонайменше 14 країн прийняли рішення про відкликання своїх послів з країни.

Про це повідомляє BBC.

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"14 країн "лімської групи" анонсували в понеділок відкликання своїх послів з Венесуели, де в неділю Ніколас Мадуро був переобраний президентом на вибори, легітимність яких вони не визнають", – йдеться в повідомленні.

Серед цих країн є Аргентина, Бразилія, Канада, Чилі, Колумбія та Мексика.

Зазначимо, на виборах президента Венесуели, які відбулися в неділю, 20 травня, оголошено про перемогу чинного голови держави Ніколаса Мадуро.

Нагадаємо, Ніколас Мадуро править країною з 2013 року, коли помер його попередник та політичний соратник Уго Чавес. Навесні 2017 року у Венесуелі відбулись антивладні протести, під час яких загинули десятки людей.