Лиза на автомобиле везла раненых в Бахмут и попала под обстрел в Попасной.

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Как девочка вывозила раненых

Девочка ехала в автомобиле вместе с четырьмя взрослыми. Они самостоятельно выбрались из Попасной, но авто расстреляли россияне. Двоих мужчин, в частности водителя, тяжело ранили обломками снаряда.

Тогда 15-летней пришлось пересесть за руль. Раньше управлять машиной ее научила мама. Девочка говорит, что приняла такое решение, потому что нужна была срочная помощь. Раненые потеряли много крови.

Дорога была заминирована

Дорога в Бахмут была заминирована – взрывные ловушки враг расположил в шахматном порядке. Однако Лиза проехала. Девушка управляла машиной около 30 километров. Она помнит, что по дороге видела погибшую женщину.

Ехала с простреленными ногами

Девочка рассказала, что машина заглохла по пути. Она завела ее, но вскоре ситуация повторилась. Все потому, что аккумулятор прострелила пуля оккупантов.

Заметим, Лиза получила ранения обеих ног, но она все равно ехала.

Да, насколько могла, ехала. Мне это нелегко далось. Было очень больно, но все же хоть как-то. Я бы не бросила их под обстрелами,

– рассказала девочка.

Раненые – во Львове

Раненых из Бахмута госпитализировали во львовские больницы, пишет "Захід нет". Среди них и 15-летняя Лиза. Другие подростки получили тяжелые минно-взрывные травмы. Старшему пациенту – 96 лет. Их состояние преимущественно средней тяжести.

Бабушка 15-летнего парня рассказала, что внук травмировался во дворе, осколок попал ему в участок шеи и вырвал часть тела. Первую операцию ему провели врачи в Бахмуте, а затем перевезли во Львов.

Оккупанты хотят окружить Попасную

В Луганской области продолжаются интенсивные бои, а Попасная – одна из самых горячих точек фронта. Мэр города Николай Ханатов рассказал, что с каждым днем ситуация становится сложнее. Россияне пытаются взять город в кольцо.

По словам чиновника, эвакуировать население уже не могут. Люди могут разве что выходить пешком. По последним подсчетам в Попасной осталось около 1500 мирных жителей.

Подробнее – Россияне пытаются взять Попасную в кольцо, – мэр города: