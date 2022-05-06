Ліза автомобілем везла поранених до Бахмута та потрапила під обстріл у Попасній.

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Як дівчинка вивозила поранених

Дівчинка їхала в авто разом з чотирма дорослими. Вони самостійно вибрались з Попасної, але авто розстріляли росіяни. Двох чоловіків, зокрема, водія, важко поранили уламками снаряду.

Тоді 15-річній довелось пересісти за кермо. Раніше керувати машиною її навчила мама. Дівчинка каже, що ухвалила таке рішення, бо потрібна була термінова допомога. Поранені втратили багато крові.

Дорога була замінована

Дорога до Бахмута була замінована – вибухові пастки ворог розташував у шахматному порядку. Однак Ліза проїхала. Дівчина керувала автівкою близько 30 кілометрів. Вона пригадує, що по дорозі бачила загиблу жінку.

Їхала з простреленими ногами

Дівчинка розповіла, що машина заглухла на шляху. Вона завела її, але згодом ситуація повторилась. Все тому, що акумулятор прострелила куля окупантів.

Зауважимо, Ліза зазнала поранення обох ніг, але вона все одно їхала.

Так, наскільки могла, їхала. Мені це нелегко далось. Було дуже боляче, але все-таки хоч якось. Я ж не кинула б їх під обстрілами,

– розповіла дівчинка.

Поранені – у Львові

Поранених з Бахмута госпіталізували до львівських лікарень, пише "Захід нет". Серед них і 15-річну Лізу. Інші підлітки зазнали важких мінно-вибухових травм. Найстаршому пацієнтові – 96 років. Їх стан переважно середньої важкості.

Бабуся 15-річного хлопця розповіла, що онук травмувався у дворі, осколок потрапив йому у ділянку шиї і просто вирвав частину тіла. Першу операцію йому провели лікарі у Бахмуті, а тоді перевезли до Львова.

Окупанти хочуть оточити Попасну

На Луганщині тривають інтенсивні бої, а Попасна – одна з найгарячіших точок фронту. Мер міста Микола Ханатов розповів, що з кожним днем ситуація стає складнішою. Росіяни намагаються взяти місто в кільце.

За словами чиновника, евакуювати населення вже не можуть. Люди можуть хіба виходити пішки. За останніми підрахунками, в Попасній залишилось близько 1500 мирних жителів.

Детальніше – Росіяни намагаються взяти Попасну в кільце, – мер міста: