У девочки ранение грудной клетки

Девочка пострадала в результате попадания российского снаряда в дом. В областной прокуратуре заявили, что расследуют это дело.

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В прокуратуре сообщили, что ребенок находится в больнице с ранением грудной клетки. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

По данным следствия, вооруженные формирования государства-агрессора обстреляли село Надеждовка в Белозерской поселковой общине. В результате попадания вражеского снаряда в домовладение ранение грудной клетки получила 15-летняя девочка. Сейчас ребенок находится в больнице, ее состояние тяжелое. Также поврежден ряд жилых домов, гражданская инфраструктура,

– говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что Россия в очередной раз нарушила нормы Женевской конвенции.