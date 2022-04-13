У дівчинки поранення грудної клітини

Дівчинка постраждала внаслідок потрапляння російського снаряда в будинок. В обласній прокуратурі заявили, що розслідують цю справу.

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У прокуратурі повідомили, що дитина перебуває у лікарні з пораненням грудної клітини. Лікарі оцінюють її стан як тяжкий.

За даними слідства, збройні формування держави-агресора обстріляли село Надеждівка, у Білозерській селищній громаді. Внаслідок влучення ворожого снаряду у домоволодіння поранення грудної клітини отримала 15-річна дівчинка. Наразі дитина перебуває у лікарні, її стан тяжкий. Також пошкоджено низку житлових будинків, цивільну інфраструктуру,

– йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зауважили, що Росія вкотре порушила норми Женевської конвенції.

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