Писательница, фольклористка, культурная деятельница, переводчица – у Леси было много талантов, которые она направляла на развитие украинской культуры. Она была преданной своей национальной идентичности, как и поколение художников, с которыми ей посчастливилось жить и творить в одно время.

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В 108 годовщину смерти Леси Украинки 24 канал подготовил подборку фотографий из жизни писательницы.

Жизнь в фотографиях

Начало 1880 годов

Маленькая Леся и ее брат Михаил Косач.



Леся Украинка с братом Михаилом, 1880 – 1881 годы / Архивное фото

1889 год

Леся с близкой подругой и украинской переводчицей Маргаритой Комаровой, которая была дочерью деятеля украинского национального возрождения Михаила Комарова.



Леся Украинка и Маргарита Комарова, 1889 год / Архивное фото

1891 год

Исследователи считают, что эта фотография сделана в Евпатории. 26 июня брат Михаил приехал навестить Лесю и провел там 2 недели.



Леся и брат Михаил на берегу Черного моря, 1891 год / Архивное фото

1895 год

Поэтесса со своей кузиной Ариадной Драгомановой, дочерью украинского публициста, историка, философа и общественного деятеля Михаила Драгоманова.



Леся Украинка и Ариадна Драгоманова, 1895 год / Архивное фото

1896 год

Эта фотография сделана в фотосалоне Эпштейна в Ковеле. Здесь Леся со своей сестрой Ольгой и писательницей, переводчицей и педагогом Оксаной Старицкой.



Оксана Старицкая, Ольга Косач и Леся Украинка, 1896 год / Архивное фото

1897 год

Леся Украинка в Крыму.



Леся Украинка, Крым 1897 год / Архивное фото

Исследователи точно не знают, где именно сделана эта фотография, но предполагают, что ее сделал брат Леси Михаил. Он приехал погостить к сестре вместе с женой Александрой Судовщиковой-Косач и тещей Анной. Писательница и переводчица Александра Судовщикова-Косач, известная под псевдонимом Грицько Григоренко, была подругой и соратницей Леси Украинки.



Александра Судовщикова-Косач, Леся Украинка и мать Александры Анна, 1897 год / Архивное фото

1901 год

Леся с подругой и украинской писательницей Ольгой Кобылянской. В этот день в Черновцах было сделано два фото Леси и Ольги. Эта фотография является достаточно редкой.



Леся Украинка и Ольга Кобылянская, 1901 год / Архивное фото

1903 год

На съезде в Полтаве по случаю открытия памятника Ивану Котляревскому. Среди прочих, на одном фото с Лесей есть этнограф Михаил Комаров и писатель Кирилл Студинский.



На съезде в Полтаве. Леся в четвертом ряду третья слева / Архивное фото

Еще одна фотография, сделанная в этот же день. На фото: Михаил Коцюбинский, Леся Украинка, Игнат Хоткевич, Василий Стефаник, Елена Пчилка, Михаил Старицкий и Владимир Самойленко.



Украинские писатели на съезде в Полтаве, 1903 год / Архивное фото

1906 год

Леся в окружении друзей-единомышленников на ступеньках дома в Зеленом Гае.



Леся Украинка, Елена Пчилка, Оксана Косач и Антон Шимановский, лето 1906 года / Архивное фото

1910 год

Леся с историком-украиноведом Дмитрием Яворницким в египетском городе Гелуани. Поскольку в этом году он дважды посещал писательницу в Египте, в частности, в феврале и марте, исследователи точно не знают, во время которой встречи сделана эта фотография.



Дмитрий Яворницкий и Леся Украинка, февраль – март 1910 года / Архивное фото

1911 год

Леся с родственниками и мужем Климентом Квиткой. Фото сделано в собственном доме на Кавказе.



В кругу семьи в своей квартире на Кавказе, 1911 год / Архивное фото

1913 год

Будто предчувствуя конец, в мае 1913 года на пути из Египта Леся заехала к семье в Киев. Там, в доме своей матери Ольги Петровны Косач, писательница пробыла 2 недели. За это время она в последний раз встретилась с родственниками и знакомыми. Увидеться с Лесей также приехали ее сестры – Ольга из Екатеринослава и Исидора из Погребищ.



Одна из последних фотографий Леси Украинки, 1913 год / Архивное фото

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Фальшивая фотография Леси Украинки

На этом фото писательница будто сидит за столом, читая что-то со страниц. Однако эту фотографию признали фальшивой.



Фотомонтаж с Лесей Украинкой / Архивное фото