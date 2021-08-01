Письменниця, фольклористка, культурна діячка, перекладачка – Леся мала багато талантів, які скеровувала на розвиток української культури. Вона була відданою своїй національній ідентичності, як і покоління митців, з якими їй пощастило жити та творити в один час.

До теми Феміністка, яку не всі розуміли: цікаві факти з життя Лесі Українки

У 108 річницю смерті Лесі Українки 24 канал підготував підбірку світлин із життя письменниці.

Життя у фотографіях

Початок 1880 років

Маленька Леся та її брат Михайло Косач.



Леся Українка з братом Михайлом, 1880 – 1881 роки / Архівне фото

1889 рік

Леся з близькою подругою та українською перекладачкою Маргаритою Комаровою, яка була донькою діяча українського національного відродження Михайла Комарова.



Леся Українка і Маргарита Комарова, 1889 рік / Архівне фото

1891 рік

Дослідники вважають, що ця фотографія зроблена у Євпаторії. 26 червня брат Михайло приїхав відвідати Лесю і провів там 2 тижні.



Леся і брат Михайло на березі Чорного моря, 1891 рік / Архівне фото

1895 рік

Поетеса зі своєю кузиною Аріадною Драгомановою, донькою українського публіциста, історика, філософа та громадського діяча Михайла Драгоманова.



Леся Українка та Аріадна Драгоманова, 1895 рік / Архівне фото

1896 рік

Ця світлина зроблена у фотосалоні Епштейна в Ковелі. Тут Леся зі своєю сестрою Ольгою і письменницею, перекладачкою та освітянкою Оксаною Старицькою.



Оксана Старицька, Ольга Косач і Леся Українка, 1896 рік / Архівне фото

1897 рік

Леся Українка в Криму.



Леся Українка, Крим 1897 рік / Архівне фото

Дослідники достеменно не знають, де саме зроблена ця фотографія, але припускають, що її зробив брат Лесі Михайло. Він приїхав погостювати до сестри разом з дружиною Олександрою Судовщиковою-Косач та тещею Анною. Письменниця та перекладачка Олександра Судовщикова-Косач, відома під псевдонімом Грицько Григоренко, була подругою та сподвижницею Лесі Українки.



Олександра Судовщикова-Косач, Леся Українка та мати Олександри Анна, 1897 рік / Архівне фото

1901 рік

Леся з подругою і українською письменницею Ольгою Кобилянською. Цього дня у Чернівцях було зроблене два фото Лесі і Ольги. Ця світлина є досить рідкісною.



Леся Українка та Ольга Кобилянська, 1901 рік / Архівне фото

1903 рік

На з’їзді в Полтаві з нагоди відкриття пам’ятника Івану Котляревському. Серед інших, на одному фото з Лесею є етнограф Михайло Комаров та письменник Кирило Студинський.



На з'їзді у Полтаві. Леся у четвертому ряді третя зліва / Архівне фото

Ще одна світлина, зроблена цього ж дня. На фото: Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Гнат Хоткевич, Василь Стефаник, Олена Пчілка, Михайло Старицький та Володимир Самійленко.



Українські письменники на з'їзді у Полтаві, 1903 рік / Архівне фото

1906 рік

Леся в оточенні друзів-однодумців на східцях будинку в Зеленому Гаї.



Леся Українка, Олена Пчілка, Оксана Косач та Антон Шимановський, літо 1906 року / Архівне фото

1910 рік

Леся з істориком-українознавцем Дмитро Яворницький в єгипетському місті Гелуан. Оскільки цього року він двічі відвідував письменницю в Єгипті, зокрема, у лютому та березні, дослідники точно не знають, під час якої зустрічі зроблена ця світлина.



Дмитро Яворницький і Леся Українка, лютий – березень 1910 року / Архівне фото

1911 рік

Леся з родичами та чоловіком Климентом Квіткою. Фото зроблене у власному помешканні на Кавказі.



У родинному колі у власному помешканні на Кавказі, 1911 рік / Архівне фото

1913 рік

Ніби передчуваючи кінець, у травні 1913 року на шляху з Єгипту Леся заїхала до родини у Київ. Там, у помешканні своєї матері Ольги Петрівни Косач, письменниця пробула 2 тижні. За цей час вона востаннє зустрілася з родичами і знайомими. Побачитися з Лесею також приїхали її сестри – Ольга з Катеринослава та Ізидора з Погребищ.



Одна з останніх світлин Лесі Українки, 1913 рік / Архівне фото

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Фальшива фотографія Лесі Українки

На цьому фото письменниця ніби сидить за столом, читаючи щось з і сторінок. Однак цю світлину визнали фальшивою.



Фотомонтаж з Лесею Українкою / Архівне фото