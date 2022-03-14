Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что в то же время измученным и уставшим от войны местным жителям удалось выехать из города. Это вселяет надежду. Сейчас людям оказывают всю необходимую помощь, сообщает 24 канал.

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Колонну гуманитарного груза для Мариуполя продолжают держать заблокированной в Бердянске. По тому же маршруту сумели выехать мариупольцы. Почти 150 легковых автомобилей,

– заявила Верещук.

Министр отметила: оккупанты блокируют колонну с грузом без всяких причин.

Вечерний брифинг Верещук за 14 марта: смотрите видео