Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире украинского телевидения. Он отметил, что колонна остановилась в 60 километрах от Мариуполя.

Что было раньше Гуманитарный коридор в Мариуполь перекрыт, будем пробовать снова, – Зеленский

В грузовиках – продукты, вода, одежда

Гуманитарная колонна, в которой много фур с продуктами, водой, одеждой, а также автобусы, на которых люди могли бы выехать из Мариуполя, к сожалению, не пропускаются россиянами. Они стоят там уже третий день,

– пояснил Тимошенко.

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