И не только вообще, но и в конкретных случаях. Речь, как отметил 24 канал, о гуманитарных коридорах, которые без согласования с противником не удастся отрыть, и о спасении гражданских.

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Зеленский рассказал о ситуации с гуманитарным коридором в Мариуполь

Как сообщил Владимир Зеленский в вечернем обращении 13 марта, в этот день "сработало более 10 гуманитарных коридоров". Речь, например, о Киевской и Луганской областях.

За сутки спасены 5550 человек. За шесть дней – уже более 130 тысяч. И это тоже благодаря переговорам. Нам надо это понимать,

– подчеркнул президент, объясняя, почему с врагом "говорить нужно".

К сожалению, в Мариуполь гуманитарный коридор – в очередной раз тем же врагом перекрыт: "Мы сделали все, что необходимо. Обеспечили тишину. Российские войска сорвали движение груза и автобусов".

Но будем пробовать снова. Будем пробовать, пока не сможем помочь нашим людям. Ибо они – наши. Нашему Мариуполю. Героическому Мариуполю,

– подытожил глава государства.