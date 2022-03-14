І не тільки загалом, а й у конкретних випадках. Мовиться, як зауважив 24 канал, про гуманітарні коридори, які без погодження з противником не вдасться відрити, та про порятунок цивільних.

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Зеленський розповів про ситуацію з гуманітарним коридором до Маріуполя

Як повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 13 березня, цього дня "спрацювали понад 10 гуманітарних коридорів". Мовиться, наприклад, про Київську та Луганську області.

За добу врятовано 5550 людей. За шість днів – вже понад 130 тисяч. І це також – завдяки переговорам. Маємо це розуміти,

– наголосив президент, пояснюючи, чому з ворогом "говорити потрібно".

На жаль, у Маріуполь гуманітарний коридор – вже вкотре тим же ворогом перекритий: "Ми зробили все, що необхідно. Забезпечили тишу. Російські війська зірвали рух вантажу та автобусів".

Але будемо пробувати знову. Будемо пробувати доти, доки не зможемо допомогти нашим людям. Бо вони – наші. Нашому Маріуполю. Героїчному Маріуполю,

– підсумував глава держави.

Звернення Володимира Зеленського вечора 13 березня: дивіться повне відео