Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі українського телебачення. Він зазначив, що колона зупинилась за 60 кілометрів від Маріуполя.
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У вантажівках – продукти, вода, одяг
Гуманітарна колона, в якій багато фур із продуктами, водою, одягом, а також автобуси, якими люди могли би виїхати з Маріуполя, на жаль, не пропускається росіянами. Вони стоять там уже третій день,
– пояснив Тимошенко.
З росіянами вдалось домовитись про пропуск цивільних автомобілів з міста, про це – дуже мала кількість громадян. Їх зараз приймають у Запорізькій області. Питання гуманітарного коридору з Маріуполя залишається номер один для української влади.
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