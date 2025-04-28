Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу волонтерского штаба.

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"153 ОМБр была образована в 2023 году. Но ее ядро составляют опытные воины, прошедшие Угледар и Бахмут. Свой боевой путь бригада начала на севере Харьковской и Курской областей. И сейчас бойцы 153 ОМБр уничтожают врагов на горячих участках фронта", – сообщают в "Украинской команде".

"Украинская команда" передала очередной внедорожник 153 бригаде: смотрите видео

Руководитель "Украинской команды" Артур Палатный выразил уверенность, что внедорожник поможет воинам лучше выполнять боевые задачи и сохранит им жизни.

Россия продолжает убивать гражданских украинцев и уничтожать наши города. А наши ребята методично уничтожают оккупантов на линии фронта и в тылу. Наша задача – помочь нашим героям выстоять и победить,

– сказал во время передачи авто руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения "Украинская команда" передала на фронт уже более 80 автомобилей. Также волонтеры отправили на передовую более 3100 дронов, десятки тепловизоров, старлинков, станций РЭБ, катапульты для БПЛА и так далее – в общем почти 1720 тонн грузов общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.