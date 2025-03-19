Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу "Украинской команды" в фейсбуке.

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"Передали партию FPV-дронов и систему РЭБ спецподразделению "Артан" ГУР МО Украины. Эти ребята – добровольцы. Преимущественно спортсмены. В том числе всемирно известные, чемпионы Европы и мира. Они освобождали Киевскую и Харьковскую области, защищали Донецкую область. Благодаря им, в частности, был разблокирован зерновой коридор. И сегодня они находятся на самых горячих направлениях фронта", – говорится в сообщении "Украинской команды".

"Украинская команда" передала партию FPV-дронов и систему РЭБ спецподразделения "Артан" ГУР МО Украины: смотрите видео

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный призвал не прекращать поддержку защитников.

Друзья, наша задача – продолжать помогать бойцам. Пока ведутся переговоры, враг не прекращает давить, а наши ребята продолжают уничтожать оккупантов. Уверен, эти дроны помогут бойцам "Артана" провести еще не одну блестящую операцию и сохранят жизни,

– подчеркнул Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" с начала полномасштабного вторжения передала бойцам на передовую более 3100 дронов, более 80 авто, десятки станций РЭБ, ретрансляторы и катапульты для БпЛА и многое другое. Всего почти 1720 тонн грузов общей стоимостью почти полмиллиарда гривен.