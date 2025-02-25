Волонтеры также призвали украинцев не поддаваться "эмоциональным качелям", которые нам намеренно устраивают, а продолжать поддерживать защитников, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую команду".

Стоит знать Рекордные донаты: за 2025 год украинцы пожертвовали больше, чем за 2023 год

Эти ребята уже более 10 лет бьют врага. С начала полномасштабного вторжения они обороняли Черниговщину, давали отпор оркам в Донецкой области, сейчас – учат их "уму-разуму" на Курщине. Квадроциклы для них – это скорость и мобильность. А значит, преимущество над врагом и сохраненные жизни,

– заявили в "Украинской команде".

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный призвал продолжать поддерживать защитников.

"Друзья, сегодня исполняется три года с начала полномасштабного вторжения России. Сейчас нас пытаются эмоционально расшатать. Но нельзя дать эмоциям или обидам ослепить нас. Наши воины продолжают героически бороться с оккупантами. А мы продолжаем помогать защитникам. Вместе обязательно победим!" – отметил Артур Палатный.

К слову, за три года полномасштабной войны "Украинская команда" передала 1720 тонн помощи общей стоимостью почти полмиллиарда гривен. В частности, военные получили от волонтеров более 3100 дронов и 90 автомобилей.