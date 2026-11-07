Основной направление удара – Киевщина: Россия ночью наносила удары "Искандерами" и сотнями дронов по Украине

ППО збила більшість російських цілей / Іван Магуряк для 24 Каналу (ілюстративне)
В ночь на 7 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по Украине, запустив ракеты и 172 дрона. Силы противовоздушной обороны сбили и нейтрализовали большинство воздушных целей.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
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Результаты отражения атаки
Очередная атака началась вечером 6 ноября, а ее главным направлением стала Киевская область. Противник выпустил ракеты "Искандер-М"/"Циркон"/KN-23/С-400 из районов Брянской и Воронежской областей России.
Кроме ракетного вооружения, захватчики запустили 172 беспилотника типов Shahed, "Гербера" и дроны-имитаторы "Пародия" по разным направлениям России и ТОТ.
Отражали воздушную атаку зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и расчеты беспилотных систем. Силам обороны удалось сбить или подавить 4 ракеты и 149 вражеских БПЛА, среди которых 117 – реактивные.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 24 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях
Они также отметили, что на утро боевая работа продолжалась, поскольку несколько беспилотников еще находились в воздушном пространстве страны.
Напомним, баллистика била по Киеву. В результате атаки движение транспорта на Северном мосту приостановлено. На объекте повреждены дорожное полотно, линия электропередач и контактная троллейбусная сеть. Кроме того, взрывная волна изуродовала пять грузовиков на парковке неподалеку. Из-за обстрелов пострадали пять человек.
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