В результате атаки врага по Киеву поврежден Северный мост

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Что известно о повреждениях Северного моста?

По словам мэра, Северный мост поврежден в результате атаки. Движение транспорта остановлено.

В результате атаки врага поврежден Северный мост. Специалисты исследуют степень повреждений. Движение по мосту закрыто в обе стороны– рассказал мэр.

Справка: Северный мост не в первый раз становится целью атак врага. В октябре он уже попадал под российские удары.

Напомним, в ночь на 7 ноября Россия нанесла ракетные удары по Киеву в несколько волн.

В Соломенском районе вспыхнули пожары, повреждены жилые дома, детсад и нежилое здание. По одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа пятиэтажного жилого дома. Еще по трем адресам взрывной волной выбило окна в пятиэтажных домах.

По состоянию на 07:00 власти сообщали о 5 пострадавших, среди них – 14-летний ребенок. Двое человек были госпитализированы.

Оккупанты направили ракеты по энергетике столицы и области.

По словам мэра Виталия Кличко, в столице – "чрезвычайно сложная ситуация с энергообеспечением". Это повлияло на работу систем тепло- и водоснабжения в городе.