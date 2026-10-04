Подробности сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно о пострадавших из-за атаки на Северный мост?

Заметим, что тревогу в Киеве в течение ночи и утра 4 октября объявили 10 раз. Во время одного из них враг ударил по Северному мосту. Было известно о повреждении дорожного покрытия переправы.

Впоследствии появилась информация, что два человека пострадали в результате обстрела. Одного медики госпитализировали, другому оказали помощь на месте.

Что стоит за наращиванием ударов по мостам в Киеве?

По оценке Института изучения войны (ISW), регулярные удары по мостам в Киеве преследуют цель парализовать экономическую активность и создать дополнительные трудности для гражданских.

В то же время МИД России призвал иностранцев и дипломатов покинуть украинскую столицу. В ведомстве также заявили, что Россия продолжит наносить массированные комбинированные удары по Украине с применением ракет и дронов.

Аналитики ISW считают эти заявления очередным сигналом о намерении Кремля и дальше атаковать гражданскую и критическую инфраструктуру. Среди целей России, по их оценке – создание политической нестабильности в Украине зимой 2026 – 2027 годов и ослабление способности украинских войск удерживать полученные на фронте позиции.